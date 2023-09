Con coltello minaccia passeggeri, panico a stazione Fs Genova

Paura alla stazione ferroviaria di Genova Principe dove un uomo di origini tunisine ha prima aggredito un connazionale e poi ha minacciato alcuni passeggeri in attesa impugnando un grosso coltello. Uno di questi è stato buttato a terra ed è rimasto contuso. Non risultano invece viaggiatori trasportati in ospedale.

L'uomo è scappato riuscendo a salire a bordo di un treno regionale ma è stato fermato poco dopo alla stazione di Sestri Ponente dalla polizia. Sono stati gli stessi passeggeri, impauriti alla vista dell'uomo con il coltello in mano nell'atrio della stazione, a segnalare la sua presenza agli agenti.



