Bucci e sindaco S. Colombano aprono Expo Fontanabuona

Con il taglio del nastro da parte del sindaco di San Colombano Certenoli Carla Casella si è aperta ufficialmente la 39esima edizione dell' Expo Fontanabuona nell' area fieristica di Calvari (Genova). Alla presenza del sindaco metropolitano Marco Bucci e di molti primi cittadini della Fontanabuona è ripartita una manifestazione espositiva fortemente voluta dalla Città Metropolitana dopo la chiusura del periodo Covid e la difficile situazione economica della vallata.

Decine di espositori, artigiani e commercianti, produttori diretti del settore enogastronomico e tanti eventi fino a domenica 1 ottobre oltre ad iniziative sul territorio per fare conoscere le diverse attività economiche.

Il programma , dettagliato sul sito dell' Expo, prevede tre appuntamenti gastronomici da questa sera a domenica da parte dell' Associazione del Bagnun di Riva Trigoso e della Croce Rossa. " È un impegno importante della Città Metropolitana - ha spiegato Marco Bucci - per rilanciare l'economia della vallata che dal mare arriva alle spalle di Genova, una importante realtà artigianale e di produzione locale che deve essere valorizzata attraverso interventi come l'Expo e con interventi strutturali".





