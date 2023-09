Riparte il Teatro Carlo Felice di Genova

Riparte con un fitto carnet di appuntamenti il Teatro Carlo Felice di Genova. Il sovrintendente Claudio Orazi e il direttore artistico Pierangelo Conte hanno presentato il calendario di ottobre. Con loro c'erano Barbara Grosso e Jessica Nicolini in rappresentanza, rispettivamente, del Comune e della Regione e gli interpreti della prima opera in cartellone, "A Midsummer Night's Dream" di Britten: il direttore Donato Renzetti, il regista Laurence Dale e il cast. Orazi e Conte hanno illustrato il calendario di ottobre.

Tra le novità, la riapertura del Teatro della Gioventù, chiuso nel 2020, adibito a centro vaccinale anticovid e sottoposto a un restauro. Obbiettivo del Carlo Felice, destinarlo a un'attività per i giovani e con i giovani.

Lo spettacolo inaugurale, il 20, vedrà protagonista il compositore Marco Stroppa che eseguirà in live electronics i suoi brani "Hidinefte, o l'altra faccia di Traiettoria", "Why do you run?", in prima esecuzione assoluta, e "Little i", insieme al flautista Steven Haschke. Stroppa nei giorni precedenti terrà una masterclass al Conservatorio "Niccolò Paganini". Il 10 ottobre, la Chiesa di Santa Maria delle Vigne ospiterà una serata dedicata ad Alessandro Stradella, vissuto a Genova e qui, in piazza Banchi assassinato nel 1682. Tra i lavori "Il Barcheggio" che verrà eseguito da Andrea De Carlo con l'Ensemble Mare Nostrum.

Fra il 13 e il 14 partiranno i cartelloni ufficiali, prima "Midsummer Night's Dream" di Benjamin Britten, su libretto dall'omonima commedia di William Shakespeare. Donato Renzetti, nel sottolineare il valore del cast e la qualità dell'orchestra, ha rimarcato il fascino di quest'opera. Il 14, il direttore musicale Riccardo Minasi inaugurerà la Stagione Sinfonica alla guida dell'Orchestra e del Coro dell'Opera Carlo Felice. In programma l'oratorio "Die Schöpfung" (La creazione), di Franz Joseph Haydn. Il 15 inizia con "Folk Wonder" e musiche di Ralph Vaughan William il ciclo di sei concerti di musica vocale da camera "Novecenti". La parte conclusiva di ottobre sarà riservata alle prove del "Premio Paganini", mentre il 2 novembre nella Cattedrale di San Matteo a Laigueglia ripartirà il ciclo itinerante "Mozart l'Italiano".



