Picchia la ex per strada, salvata da passante e polizia

Un uomo ha aggredito e picchiato per strada a Genova la sua ex moglie davanti agli occhi increduli dei passanti, uno di loro ha cercato di difendere la donna ed ha chiamato i soccorsi. L'aggressore, un genovese di 65 anni, è stato fermato dagli agenti delle volanti e del commissariato di Cornigliano. La ex moglie è stata portata in ospedale per essere medicata: ha una prognosi di sette giorni.

L'uomo è stato denunciato per stalking e per il porto di un'arma impropria, un cacciavite che teneva in tasca. Secondo quanto emerso, i due si sono lasciati un anno fa ma il marito non ha accettato la fine del rapporto. Ha iniziato così a perseguitarla e ad aggredirla. Anche ieri pomeriggio l'ha avvicinata e colpita in strada con schiaffi e pugni, in via Camozzini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA