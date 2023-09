Investita mentre attraversa sulle strisce, muore anziana

È morta dopo due giorni di agonia all'ospedale San Martino l'anziana di 83 anni investita da una moto martedì scorso mentre attraversava la strada in via Albaro nell'omonimo quartiere genovese. La donna, Graziella Ricci, stava attraversando sulle strisce pedonali quando una moto guidata da un ragazzo di 25 anni l'ha travolta.

Era stata soccorsa dal personale del 118 con l'automedica, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il giovane è indagato per omicidio stradale. Le indagini sulla dinamica sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Si tratta del settimo pedone travolto e ucciso a Genova da inizio anno.



