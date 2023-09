Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Genova perché trovato con tre fucili, di cui due a canne mozze, e una pistola ungherese. Il Blitz è avvenuto nel quartiere Cep. In manette è finito Adriano La Perna. L'uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, aveva in casa anche 800 grammi di cocaina. E' stato arrestato in flagranza per il possesso delle armi e la detenzione di droga ai fini di spaccio.



