Il Teatro della Tosse riparte con la trilogia di Calvino

Riparte il 4 ottobre la stagione del Teatro della Tosse di Genova, anche quest'anno divisa fra i Teatri di Sant'Agostino e il Teatro del Ponente. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione con i saluti di Jessica Nicolini per la Regione Liguria, di Francesca Corso per il Comune di Genova e di Nicoletta Viziano per la Compagnia di San Paolo. La Tosse era rappresentata dalla triade direttiva, Emanuele Conte, Amedeo Romeo e Marina Petrillo.

Il programma sarà caratterizzato dalla multidisciplinarietà e dagli spettacoli tout publique, in un mosaico di proposte in cui si alterneranno lavori internazionali di teatro fisico dal forte impatto visivo tra la danza e il nuovo circo, drammaturgia contemporanea, esplorazione dei nuovi linguaggi della scena, teatro per le famiglie, esperimenti di teatro sociale e una nuova produzione dedicata a Italo Calvino, nell'anno del centenario della sua nascita e di Genova Capitale del Libro: si tratta di "I nostri antenati", spettacolo ispirato alla trilogia del grande scrittore ("Il barone rampante", "Il Cavaliere inesistente" e "Il Visconte dimezzato"): in uno spazio teatrale trasformato per l'occasione, tre spettacoli, tre modi di fare teatro, tre registi, Laura Sicignano, Giovanni Ortoleva ed Emanuele Conte, daranno vita ad un percorso scenico (curato dallo stesso Conte) in cui il pubblico potrà immergersi nelle storie del Visconte Dimezzato, del Barone Rampante e del Cavaliere Inesistente, attraversando tutti gli spazi dei Teatri di S. Agostino.

L'autunno prenderà il via a passo di danza con "Resistere e creare", alla nona edizione e intitolata "Corpo e anima", con spettacoli, dibattiti incontri e due prime nazionali: "Siope/Silence" della compagnia RootlessRoot, guidata da Kapetanea e Fruĉek (13 ottobre) e "Please come" di Chiara Ameglio (21 dicembre). Per quanto riguarda il teatro sono in programma "Lidodissea" della Compagnia Berardi Casolari e "Every Brilliant Thing" regia di Fabrizio Arcuri con Filippo Nigro. In novembre anche la stagione teatrale per i piccoli. Ventisei gli appuntamenti fra il Sant'Agostino e il Teatro del Ponente. Si inizierà con "Buchettino", poi "La favola del flauto magico".





