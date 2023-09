FdI: scoppia il caso delle tessere acquistate a Ventimiglia

È scoppiato un caso politico delle tessere di Fratelli d'Italia a Ventimiglia, dal messaggio audio che Gianluca Ascheri, figlio dell'attuale consigliere comunale di FdI Gianni Ascheri, nonché fidanzato dell'assessore Serena Calcopietro, ha inviato tramite WhatsApp a una serie di contatti chiedendo di iscriversi al partito perché avrebbe provveduto la sua famiglia alle spese.

Secondo quanto anticipato da 'Il Secolo XIX', l'obiettivo sarebbe stato quello di aumentare il peso politico della Calcopietro iscritta a Fratelli d'Italia in vista di una futura candidatura alle elezioni regionali.

"Ciao a tutti, buongiorno, sono Gianluca Ascheri - si sente nell'audio - il fidanzato di Serena Calcopietro, l'assessore di Ventimiglia. Adesso c'è necessità di iscriversi al partito di Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni. Il costo di questa tessera è di circa 10/15 euro ma ci carichiamo noi della spesa, quindi è completamente gratuita per voi".

Un'operazione "indolore" per chi volesse iscriversi. "Si è iscritti al partito di Fratelli d'Italia per un anno, non vincola nessuno a far niente, se non, tra un mesetto, ci sarà da andare a votare le persone che rappresentano il partito a livello regionale e provinciale. Quindi tra un mesetto bisognerà andare a Sanremo, magari andiamo tutti insieme, così poi ci mangiamo anche una pizza e bisogna fare queste votazioni".

E ora arriva al dunque: "Tutto questo perché ci sono buone possibilità che Serena eventualmente possa essere anche candidata in Regione, sempre nella lista di Fratelli d'Italia.

Quindi chiediamo il vostro aiuto, fatemi sapere. Mi occorre la fotocopia, la foto anche su whatsapp va bene, della carta di identità davanti e dietro e un indirizzo mail dove vi arriverà la tessera di Fratelli d'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA