Chiavari esulta, 'Tribunale Acque conferma stop a diga Perfigli'

"Il Tribunale Superiore delle acque di Roma ha nuovamente confermato lo stop ai lavori per la diga Perfigli sul lato Chiavari, accogliendo la richiesta della nostra amministrazione. Questo smentisce le odierne affermazioni di Antonio Gozzi, sul suo giornale online, secondo cui l'unico comune ad aver fatto qualcosa per bloccare la diga sarebbe Lavagna". Lo annuncia in una nota il sindaco di Chiavari Federico Messuti. "A Chiavari i lavori sono stati bloccati, mentre a Lavagna proseguono. Sono fatti e non parole capziose.

Tra l'altro il nuovo vincolo ambientale, tanto decantato dal patron, non avrà alcun effetto sulla costruzione della diga perché successivo, servirà solo a complicare la vita di coloro che vorranno fare manutenzione sui loro manufatti, anche agricoli, perché dovranno chiedere i permessi alla soprintendenza con costi e tempi moltiplicati" dice il sindaco.

Interviene anche il vicesindaco Metropolitano Antonio Segalerba sulle affermazioni di Antonio Gozzi: "Ricordo che la diga Perfigli è un progetto voluto dalla sinistra nel 2003 e che è stato approvato da Chiavari, con delibera di giunta di centrodestra n. 171 del 27 giugno 2013, con il voto favorevole di Sandro Garibaldi e Nicola Orecchia. Dovrebbe essere chiaro che quando un progetto sulla sicurezza idraulica è approvato e finanziato da tutti gli enti, con un percorso durato dal 2003 al 2013, non può certo essere cancellato per una bizzarria politica dell'ultima amministrazione come quella del sindaco Marco Bucci in carica solo dal 2017, diversamente da come si vuol far credere. Ancora le affermazioni fantasiose di Antonio Gozzi su "Genova matrigna" sono smentite dai fatti".



