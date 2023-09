Al terminal Psa Genova Pra' la seconda portacontainer da record

Il terminal Psa Genova Pra' doppia il primato segnato lo scorso 10 agosto ospitando la seconda maxinave portacontainer da 24 mila teus. Ieri sera infatti è attraccata la "Msc Metta", lunga 400 metri, larga 61. Il terminal Psa Genova Pra' accoglie abitualmente e lavora le navi lunghe 400 metri e larghe oltre 50, che hanno una portata fra i 17 mila e i 20 mila teus, ed erano le più grandi nel Mediterraneo prima dell'arrivo del nuovo standard dei 24 mila teus. Per ora sono poche le navi con questo nuovo standard di capienza nel Mediterraneo, ma sono previsti arrivi sempre più frequenti e il terminal grazie agli investimenti messi in campo negli ultimi tre anni in temini di formazione, sicurezza e tecnologia è in grado di accoglierle. "Fondamentale - sottolinea una nota - è stata la capacità del terminal di creare sinergie virtuose con le professionalità del proto di Genova, a partire dal Corpo dei piloti del porto e dalla capitaneria di porto Guardia costiera, che hanno portato a termine le opportune verifiche tecniche per fara traccare in sicurezza le portacontainer di queste dimensioni".



