Acciaierie, lunedì a Genova riunione davanti stabilimento

I sindacati genovesi di Acciaierie d'Italia annunciano per lunedì una riunione fuori dalla portineria dello stabilimento di Cornigliano per discutere del futuro dopo la "delusione per l'incontro di ieri con il Governo". Oggi Taranto è in sciopero, spiegano le Rsu di Genova, "prossimamente si riunirà il Coordinamento Nazionale dei Delegati di tutti gli stabilimenti".

"A noi non interessa parteggiare per una parte o per l'altra della Società ma quello che registriamo è un totale immobilismo sul piano degli investimenti e della produzione. Questo genera un aumento dell'utilizzo della Cassa integrazione che non è più sopportabile e genera, come segnalato ad ASL e Prefettura rischi elevati per la Sicurezza - spiegano i sindacati in una nota -.

Ormai dal 2020 siamo in questa situazione e che l'esito della riunione a Palazzo Chigi di fatto annunci che dopo 4 anni verificheremo il "Dossier Acciaierie d'Italia" ci pare grottesco. Il tempo è scaduto: servono capitali, la Società deve mettere mano al portafoglio subito per aggiustare le gru, le linee di produzione e acquistare materie prime qua a Genova! A Taranto dove il ciclo primario è fondamentale come in tutti i siti siderurgici deve ripartire la produzione".



