A Ventimiglia operazione congiunta contro migranti irregolari

Un vasto servizio d'ordine contro l'immigrazione clandestina è stato effettuato nel pomeriggio a Ventimiglia da polizia, carabinieri e guardia di finanza, nelle zone più "calde" della città. A partire dalle Gianchette, per proseguire con i giardini pubblici e l'ex hotel Splendid, di via Roma, più volte balzato agli onori della cronaca per l'occupazione da parte dei migranti. In questo caso, la proprietaria è stata invitata ad adottare tutte le precauzioni per rendere inaccessibile lo stabile. Sette stranieri senza documenti sono stati portati in caserma e invitati a regolarizzare la propria posizione. A quanto si apprende, avrebbero manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale in Italia, ma bisogna capire se si tratti della verità o di un semplice escamotage per evitare l'espulsione. Riceveranno il verbale di invito a presentarsi in questura, entro dieci giorni dall'accompagnamento in caserma. E' probabile che molti di loro, nel frattempo, saranno già transitati in Francia.

Il fenomeno migratorio, specie dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa, è in costante aumento. Dai 180 pasti al giorno che la Caritas distribuiva fino a meno di due settimane fa, si è passati a circa 250, ma si stima che siano quasi cinquecento gli stranieri in città. E mentre la città si divide sulla creazione di un centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) a Ventimiglia, con la sinistra radicale che ha avviato una raccolta e la minoranza comunale civica e di centrosinistra che ha chiesto un Consiglio straordinario, lunedì prossimo è attesa la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la possibile apertura di un Cpr proprio nella città di confine. Il ministro parteciperà a un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. E' probabile, che sarà accompagnato anche nella zona delle Gianchette, dove al momento c'è la più alta concentrazione di stranieri e al valico di Ponte San Luigi, dove avvengono le quotidiane riammissioni di stranieri da parte delle autorità francesi.



