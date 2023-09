A Genova raccolta differenziata accessibile a disabili visivi

È stato presentato oggi a Genova il progetto di accessibilità per le persone ipo e non vedenti alle ecoisole della raccolta differenziata. Un'opera di inclusività, nata dalla collaborazione tra Comune di Genova, Amiu Genova e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con lo scopo di rendere più semplice e intuitivo il conferimento da parte di questi cittadini.

"Con questo progetto - dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - possiamo finalmente garantire alle persone ipo e non vedenti di poter conferire i rifiuti in autonomia, dando loro la possibilità di poter utilizzare il tatto per identificare i contenitori e per poter così essere partecipi della raccolta differenziata. Una città più sostenibile, e più green, deve necessariamente passare anche da progetti come questi, che mettano tutti i cittadini nelle condizioni di poter smaltire i propri rifiuti in maniera corretta. Si tratta di un primo passo e ci auguriamo che, molto presto, si giunga a progetti analoghi anche per altri tipi di disabilità".

Il progetto ha portato al posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata e non con un ordine specifico da sinistra a destra: organico, carta, plastica e indifferenziato. Ogni contenitore, già posizionato sul territorio genovese, sarà progressivamente integrato nella parte della scocca a destra - a fianco al pulsante di apertura- da supporti tondi tattili di 10 centimetri di diametro, stampati con il copolimero Asa, un materiale simile all'Abs ma molto più resistente agli agenti atmosferici ed alla degradazione dovuta all'esposizione al sole.

Ciascun supporto avrà stampata in rilevo la lettera alfabetica della frazione da conferire ("O" per Organico,"C" per Carta, "P" per Plastica e metalli, "I" per Indifferenziato) e l'equivalente in alfabeto Braille. Amiu produrrà 14.000 pezzi per coprire l'intero fabbisogno previsto dal progetto e da metà ottobre i contenitori che verranno posizionati nei nuovi quartieri avranno già in dotazione i supporti tattili.



