Sicurezza, questore Savona incrementa fogli via obbligatori

Ulteriore incremento dei provvedimenti di foglio di via obbligatorio adottati dal questore di Savona. Nei giorni scorsi il questore ha dato per la prima volta applicazione al Decreto "Caivano" emettendo nei confronti di un uomo di 44 anni residente nel modenese, arrestato per i delitti di rapina e lesioni personali ai danni di una donna anziana, il foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Savona per la durata massima prevista, ovvero 4 anni.

Dal settembre 2022 al settembre 2023, sono 32 i fogli di via obbligatorio emessi dal questore di Savona, con un valore di crescita pari al 30%.

"Le misure di prevenzione - ha sottolineato il questore Alessandra Simone - rappresentano una risorsa fondamentale per sicurezza sociale perché consentono di monitorare i soggetti con una spiccata pericolosità sociale impedendo loro di reiterare le condotte pericolose prima che queste assumano una valenza penale e, così, garantire maggiore sicurezza ai cittadini".

I primi fogli di via del 2023 è stato adottato nei confronti di un trentacinquenne già segnalato per stupefacenti poi per un ventenne della provincia di Cuneo per aver minacciato la sua compagna con una pistola scacciacani e per un secondo ventenne arrestato per tentato omicidio in danno di un minorenne. Ma numerosi sono i fogli di via adottati a carico di soggetti responsabili di reati contro il patrimonio: 4 per furti, 2 per tentata rapina e 2 per insolvenza fraudolenta.

Degno di nota è il foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di un napoletano, arrestato per stalking.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA