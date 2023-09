Migrante ospite di tendopoli Voltri muore dopo tuffo in mare

Un migrante di 24 anni, ospite della tendopoli di Voltri, è morto dopo essersi tuffato in mare.

Il giovane, originario del Burkina Faso, stava facendo il bagno quando non è più riemerso. Subito è scattato l'allarme: sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto che ha recuperato il migrante e lo ha portato a riva. Gli operatori della Croce bianca genovese, con il personale medico del 118, hanno tentato di rianimarlo ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare



Riproduzione riservata © Copyright ANSA