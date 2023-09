Gigi Ghirotti, tornano gli eventi a sostegno di "Non ti scordar di me"

Tre giornate di eventi, incontri e occasione di sostegno per la Fondazione Gigi Ghirotti Genova Ets. Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre i genovesi potranno incontrare e aiutare la Fondazione presieduta da Franco Henriquet grazie a un programma di iniziative realizzate con il patrocinio del Comune di Genova e la partecipazione di numerose Associazioni e realtà del territorio che si schierano al fianco della Fondazione. Venerdì 29 è previsto lo spettacolo "Quando avevo tutte le risposte mi hanno cambiato tutte le domande" alle ore 19:30 al Teatro di Stradanuova. Ingresso con donazione a favore della Gigi Ghirotti da 20 euro. Sabato 30 settembre la Fondazione è protagonista davanti al Teatro Carlo Felice, dove saranno allestiti i gazebo con volontari e operatori sanitari che forniranno informazioni sui servizi della Ghirotti e per parlare dei progetti della Fondazione. Saranno distribuiti pesto di Prà e piantine di basilico, saponette del progetto Alzheimer in collaborazione con Coop Liguria, e le nuovissime borse della Gigi Ghirotti dedicate a "Non ti scordar di me". Tra gli ospiti numerose realtà sportiva al fianco di Stelle nello Sport, il progetto che da 24 anni sostiene la Gigi Ghirotti. Dalle 13 alle 16,30 sarà possibile giocare nella "gabbia" del calcio freestyle. Alle 18:30 chiusura con la 5° Stiletto Run, la corsa sui tacchi ideata per ricordare Federica De Marchi. Domenica i volontari della Gigi Ghirotti saranno presenti in oltre 10 parrocchie di Genova per promuovere i servizi della Fondazione.

"Tutte le donazioni raccolte - sottolinea Henriquet - andranno ad aiutare il mantenimento del servizio per la terapia del dolore e le cure palliative nell'assistenza domiciliare ai malati e negli hospice.". "Anche quest'anno - ha detto l'assessore al Commercio Paola Bordilli - si rinnova la sinergia tra i cittadini e tante realtà associative; una rete di contatti e valori comuni che ha fatto sistema in città e che si è consolidata. È importante per noi portare avanti questo rapporto perché "Non ti scordar di me" è un messaggio di attenzione per l'opera di volontariato".



