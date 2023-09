Fanghi nei dragaggi della Diga di Sestri, indaga la procura

La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per la vicenda dei dragaggi in porto e nel canale di calma antistante la diga foranea di Sestri Ponente. L'inchiesta riguarda la vicenda di settecentomila metri cubi di fanghi potenzialmente tossici, riversati nel canale di calma che corre tra la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo e la diga foranea. Materiale proveniente dal dragaggio realizzato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nel porto genovese, per consentire alle navi da crociera di accedere allo scalo del capoluogo ligure, con l'autorizzazione della Regione. La vicenda era stata denunciata a inizio agosto da due consiglieri regionali di opposizione. Il pubblico ministero Eugenia Menichetti e l'aggiunto Paolo D'Ovidio hanno disposto una consulenza per capire se si tratti di rifiuti pericolosi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA