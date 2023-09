Cinque Terre, a Levanto disabili portati a braccia al binario

Passeggeri diversamente abili portati a braccia al binario 2 della stazione di Levanto. È accaduto anche questo, perché non sono presenti strutture per abbattere le barriere architettoniche, in particolare una rampa di scale. La stazione è tra le più importanti della riviera spezzina, tra le fermate del 5 Terre Express. La questione è stata posta al centro di una interrogazione del deputato del Pd Andrea Orlando, presentata alla Camera dei Deputati, rivolta al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per sapere "quali iniziative, per quanto di competenza, intenda promuovere al fine di dotare la stazione ferroviaria di Levanto di una infrastruttura che permetta l'accesso ai binari da parte di persone diversamente abili e l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti".

L'impossibilità di accedere al binario è "causa di grandi disagi che si manifestano in maniera ricorrente. In questi anni sono stati attenzionati dalla cronaca alcuni casi in cui persone a ridotta mobilità sono state trasportate a braccia sulle scale che conducono al binario 2. Nonostante nel corso del tempo si siano susseguiti da parte dell'amministrazione comunale solleciti per risolvere la questione, non hanno visto risposte in merito e questo risulta particolarmente rilevante - conclude Orlando - anche alla luce del fatto che il comune di Levanto da diversi anni ottiene la bandiera lilla a testimonianza dell'impegno a rimuovere barriere e promuovere l'accessibilità dei luoghi pubblici".



