Ancora una denuncia per violenza sessuale a Genova. Ieri pomeriggio una ragazza di 19 anni si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera raccontando di essere stata violentata nei pressi del centro commerciale della Fiumara da un giovane che aveva conosciuto tramite i social. I due si erano dati appuntamento, poi la violenza. Il racconto della giovane, che avrebbe fornito un identikit del suo aggressore, è stato raccolto dalle volanti della polizia intervenute in ospedale ed è ora al vaglio degli investigatori della squadra mobile che stanno cercando di acquisire le telecamere del centro commerciale e della zona, spesso teatro di risse, rapine ed episodi di violenza. L'altro ieri sempre al Galliera una trentenne aveva denunciato di essere stata violentata dal suo ex fidanzato, che è stato denunciato a piede libero dai carabinieri.



