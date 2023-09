Alvini cambia lo Spezia, con il Brescia un pareggio salutare

Lo Spezia torna a fare punti nella settima giornata del campionato di serie B interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. Finisce 0-0 contro il Brescia sul terreno dello stadio di Cesena, utilizzato in questo periodo in cui al Picco sono in corso lavori di ristrutturazione. Partita dai ritmi bassi che, per la prima volta in stagione, vede la squadra di Alvini chiudere senza subire reti, anche grazie al passaggio al 3-4-2-1 che dona più equilibrio alla squadra. Una sola emozione nel primo tempo, con un tiro dal limite di Bandinelli che Lezzerini estrae dall'incrocio con un grande intervento (25'). Nella ripresa Dickmann prova a mettere al centro (50') senza trovare la deviazione nell'area piccola e poi Verde coglie la traversa da fuori area (55') con un gran destro. I bianchi si fanno preferire per lunghi tratti, ma è il Brescia di Gastaldello, come sempre ordinato e corto, ad andare vicino a vincerla (88') se non fosse per l'anticipo miracoloso di Amian su Borrelli in area piccola. Sabato trasferta a Piacenza contro la Feralpisalò per lo Spezia che deve consolidare i progressi e la panchina di Alvini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA