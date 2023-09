A Genova la Staffetta della Rinascita per l'Ucraina

A Genova una staffetta speciale per portare le bandiere del mondo in nave, bus, aereo lanciando un messaggio di coesione e pace tra i popoli. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre nel capoluogo ligure torna, per il terzo anno consecutivo, la Staffetta della Rinascita organizzata dal Consorzio delle Pro Loco di Genova insieme alle Pro Loco cittadine con la collaborazione di Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Unpli Nazionale. La Staffetta della Rinascita è stata ideata con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la città su problemi importanti che condizionano la vita sociale e culturale e per veicolare un messaggio di speranza e coesione, facendo viaggiare bandiere, invece di fiaccole. Dopo la prima edizione dedicata alla "rinascita" post pandemica e la seconda alle vittime di guerra nel mondo, la Staffetta 2023 è dedicata "alle comunità che soffrono ingiustizie sociali, in particolare quella Ucraina, in rappresentanza di tutti i popoli invasi e oppressi". Quest'anno, inoltre, l'evento ricorderà anche la campagna nazionale della lotta contro il cancro al seno e alle associazioni come Aism, Telethon, Wall of Dolls sarà dedicato il "Villaggio del volontariato". Le bandiere delle staffette sono già partite da varie parti del mondo. Sabato 30 settembre due bandiere partiranno da Nizza e dal Principato di Monaco per poi proseguire verso Genova. Contemporaneamente, partirà la bandiera proveniente da Mumbai (India) dal Comune della Spezia per essere portata a Genova da Telethon. Nel tardo pomeriggio una cerimonia a Camogli per l'arrivo della Bandiera di Tristan da Cunha. Sempre sabato 30 settembre partirà da piazza de Ferrari alle 15 anche "La Staffetta dei Bambini" un percorso ad anello che coinvolgerà le scuole primarie cittadine.

L’1 ottobre la staffetta della rinascita partirà da cinque punti diversi: il percorso Nord Est da Bargagli (bandiera Ucraina), il percorso Nord Ovest 1 dal Santuario della Guardia (bandiera Colombia), il percorso Nord Ovest 2 da Crocefieschi (bandiera della Nuova Zelanda), il percorso ovest (bandiere della Francia, Principato di Monaco, Ecuador e Carloforte), il percorso Est da Camogli (bandiera dall’isola britannica dell’Atlantico Tristan da Cunha e India). A queste si uniranno anche due staffette via mare in barca a vela dagli estremi est ovest della città (Prà e Nervi) che si ricongiungeranno davanti al Museo Galata. Gran finale poi in piazza De Ferrari e nel centro città, dove dalle 18 si svolgeranno eventi, balli del Perù, Bolivia, Ecuador e Colombia oltre a quelli occitani, sfilate di abiti ecosostenibili.



