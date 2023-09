Un repair café nell'ex mercato comunale, nasce Surpluse

E' stato inaugurato e intitolato a Mirco Vicini e Bruno Casagrande, dipendenti Amiu e Aster morti nel crollo del ponte Morandi, il nuovo e terzo centro del riuso Amiu a Genova. 400mila euro di intervento, in gran parte fondi europei, e 300 metri quadri di spazi all'interno dell'ex mercato di via Bologna a San Teodoro, edificio abbandonato per oltre 15 anni. "L'inaugurazione - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - segna un altro momento importante, il centro vuole essere un ulteriore stimolo per la cittadinanza a farsi parte attiva nel riuso, sostenibilità, riciclo e upcycling". All'interno dell'ex mercato ci sono una sala multimediale, uno spazio book crossing, zone espositive, spazi per iniziative culturali, laboratori. "Ci sono anche spazi esterni al coperto e allo scoperto per il Centro Surpluse e il quartiere - aggiunge Michele Colnaghi, presidente Municipio Centro Ovest -. Ci sono già le richieste di diversi istituti scolastici per portare i ragazzi a conoscere i metodi di riciclo e riuso, attendiamo il bando per la gestione da parte delle associazioni".

Gli arredi provengono da donazioni del centro Surpluse di Coronata, da cittadini e da un mercatino dell'usato. Altri sono stati creati da artigiani locali con legno nuovo e di recupero.

Alcuni gadget come shopping bag, zainetti e astucci sono stati realizzati con il recupero degli striscioni pubblicitari dell'Ocean Race.

L'allestimento nasce da un progetto del 2018 del Dipartimento Architettura e Design dell'Università di Genova. Il centro sarà iscritto alla rete internazionale dei Repair Cafè, primo a Genova e in Liguria, modalità di incontro e scambio di saperi e tecniche di riparazione, nato in Olanda nel 2010.

"Questo spazio nasce grazie a un lavoro di squadra dove tutti in azienda e nelle strutture comunali hanno messo passione e grande volontà - conclude Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu -. Ci proponiamo come soggetto attivo nel supporto per offrire sempre più spazi, eventi, iniziative di comunicazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA