Salone nautico Genova cresce, boom affari e visitatori Cecchi, "ora risposte sul taglio tempi burocrazia" GENOVA (di Monica Zunino) Sette ministri (due soltanto in collegamento), la presidente del Consiglio Meloni, 118.269 visitatori (+13,9%), 3.109 prove in mare, 1.316 giornalisti accreditati. Sono i numeri con cui si chiude oggi il 63^ Salone Nautico Internazionale di Genova. "Per me questo è il quinto Salone da presidente, siamo andati sempre crescendo e quest'anno siamo a un livello altissimo. La nautica italiana è numero uno in tutti i settori e diventeremo il numero uno al mondo anche come Salone. Cosa manca? Le infrastrutture, perché arrivare a Genova é difficile". Così il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi che alza ancora l'asticella della crescita. Il prossimo anno sarà completato anche il nuovo waterfront di levante firmato Renzo Piano che fa da location e ha già consentito quest'anno un colpo d'occhio più scenografico, più spazio in acqua per le barche (143 in più in acqua) grazie ai canali che fanno del padiglione un'isola e un diverso layout.

Più complesso quantificare la crescita del business ma nei 6 giorni della manifestazione gli espositori hanno incontrato dealer e clienti e hanno firmato contratti. Gli affari conclusi testimoniano la crescita dell'industria nautica. "Nel 2021 - spiega Cecchi - siamo cresciuti del 31%, nel 2022 del 20% e il 2023 sarà ancora, immagino, a due cifre, ma è chiaro che poi il tasso andrà a livellarsi, perché esclusi i superyacht che hanno ordini fino al 2027 le barche più piccole vedranno un aumento più livellato".

"E' stato un bellissimo Salone - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci che insieme a Cecchi, al governatore Giovanni Toti e al presidente della Camera di commercio di Genova Luigi Attanasio ha tirato le somme dell'evento - e l'effetto di nuovi canali, dell'allargamento è stato superiore alle aspettative". Per Toti, il Salone è stato "vincente sotto tutti i punti di vista, un successo di vendite oltre le aspettative, pubblico in crescita e la città lo ha abbracciato con una serie di eventi che hanno coinvolto decine di migliaia di persone". L'attenzione delle istituzioni, con numeri mai visti, è uno dei punti più sottolineati. "Abbiamo ricevuto ascolto ma ora - dice Cecchi - aspetto l'azione. Mi prendo una settimana di vacanza e poi sarò tutte le settimane a Roma a suonare il campanello finché non risponderanno a quello che hanno promesso: non togliere la burocrazia ma diminuire i tempi. Non possiamo aspettare anni per il regolamento del codice della nautica". Per il 2024 l'appuntamento con il Salone è dal 19 al 24 settembre..



Toti "successo frutto sinergia pubblico-privato"

"Il Salone 2023, oltre ad aver incassato uno straordinario successo di pubblico, ha ottenuto anche un altro risultato: l'aver cementato il suo legame con la città di Genova, con le sue imprese e il suo tessuto commerciale. Oggi tutto quello che ha rappresentato una debolezza o una ferita nel recente passato è diventato una leva per fare uno scatto di qualità come mai si era visto, non solo qui, ma in nessun comparto e in nessuna città di questo Paese". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi a conclusione del Salone Nautico. "Lo dimostra la visita della presidente Meloni, arrivata qui con tanti ministri del suo Governo: non era mai successo che dentro il Salone organizzato da Confindustria Natica si celebrassero al tempo stesso una crescita a due cifre, un quartiere rigenerato disegnato da Renzo Piano e la firma con il premier del primo accordo in Italia per utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione. L'abbiamo siglato qui - continua Toti - per sottolineare la comunione di intenti tra i diversi livelli istituzionali e il mondo produttivo: basta sentire le testimonianze degli imprenditori protagonisti di questo Salone, a partire dai top player per fatturato che pochi anni fa cercavano di andar via da Genova e che oggi si domandano come crescere ancora e investire qui. Questo credo sia un merito del presidente di Confindustria Natica Cecchi, con l'appoggio e il sostegno di tutti noi". "Certamente - ha detto Toti - questa edizione ha consolidato la Liguria come protagonista nel mondo della nautica, grazie ai cantieri lungo tutta la filiera, dalla costruzione al refitting. È un'attenzione che non si trova da nessun'altra parte, e ne sono orgoglioso, perché la nautica non è solo acquisto e vendita di un natante ma è anche frequentare i nostri porti, assaporare i nostri prodotti e, in sintesi, costruire una sinergia anche tra mondi diversi. Anche chi non è mai entrato nei padiglioni in questi giorni ha vissuto in città un'esperienza unica partecipando ai tanti eventi del Fuori Salone. Mettiamo insieme tante esperienze che fanno di questo Salone un grande successo per Genova, la Liguria e per tutto il Paese"

