Salone Nautico fa il pieno di visitatori, +13,9%

"Per me è il quinto Salone da presidente, siamo andati sempre crescendo e quest'anno siamo arrivati a un livello altissimo". Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica tira le somme del 63 esimo Salone Nautico Internazionale di Genova che oggi chiude i battenti con numeri ancora in crescita: 118.269 visitatori, il 13,9% in più rispetto ai 103.800 del 2022. Inoltre, 3.190 prove in mare, 1.316 giornalisti accreditati.

"Ormai tutti sanno che la nautica italiana è la numero uno in tutti i settori, diventeremo il numero uno al mondo anche come Salone" ha aggiunto sottolineando anche la presenza di 7 ministri, di cui 5 in presenza e due in collegamento video, e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per l'anno prossimo è confermata la "formula" su sei giorni: il Nautico si svolgerà dal 19 al 24 settembre" 2024.



