Ruba zaino a paziente ospedale, arrestato dalla polizia

Ha approfittato dello stato di semi incoscienza della vittima, ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, e gli ha rubato lo zaino. Gli agenti delle volanti sono riusciti ad arrestarlo seguendo il segnale del cellulare del paziente. In manette è finito un uomo di 27 anni.

I poliziotti hanno fatto partire le indagini dopo la segnalazione di un testimone. Grazie all'app Find My i-Phone hanno scoperto che il ladro era salito a bordo del bus 18.

Arrivato in via Roma, in pieno centro, i poliziotti lo hanno fermato. Prima di rintracciarlo ha cercato di usare la sua carta di credito in un negozio di via XX Settembre. Quando lo hanno fermato ha spaccato il finestrino di una volante e per questo è accusato anche di resistenza.



