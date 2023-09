Porto Genova, CdS boccia Messina-S. Giorgio su aree Derna

Il Consiglio di Stato ha respinto con sentenza il ricorso in appello del Gruppo Messina S.p.A. e di Terminal San Giorgio S.r.l contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale riguardante la concessione di un'area demaniale al Centro Sevizi Derna. Confermata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che aveva a sua volta respinto il ricorso per l'annullamento della delibera del Comitato di gestione dell'Autorità Portuale di Genova che aveva stabilito di "ripristinare la concessione pluriennale rilasciata a Centro Servizi Derna e di ridefinire, attraverso un atto suppletivo decrementale, per mq 16.300, l'accordo rilasciato all'A.T.I. Messina/San Giorgio".

L' Autorità Portuale di Genova, nel corso del 2003, indisse una procedura a evidenza pubblica per assegnare le aree portuali del Porto di Genova che risultavano non occupate a seguito della revoca del titolo demaniale disposta nei confronti del precedente concessionario. La gara si concludeva con un accordo fra le imprese portuali che avevano presentato richieste di concessione e la conseguente suddivisione convenzionale del compendio fra di esse, recepito dall'Autorità Portuale, con rilascio di le nuove concessioni. Alla società Centro Servizi Derna S.r.l. venivano assegnate aree demaniali per 20.000 mq, con scadenza prevista al 31 dicembre 2029.

"L'istanza presentata da Derna non è qualificabile nei termini di una domanda di nuova concessione - spiega il Consiglio di Stato nella sentenza -, essendo diretta esclusivamente a ottenere la riassegnazione della concessione aggiudicata nel 2003 (e rilasciata nel 2006). Pertanto, il piano di impresa non può che essere quello a suo tempo presentato nell'ambito della gara del 2003. L'appello va integralmente respinto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA