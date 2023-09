Poesia, al card. De Mendonça il Lerici Pea alla carriera

"Premio LericiPea Golfo dei Poeti" 2023, che avrà l'evento di punta il prossimo 1 ottobre, ha attribuito il premio Internazionale alla Carriera al cardinale José Tolentino de Mendonça, che nella giornata mondiale della poesia ha rappresentato il Portogallo. In occasione della sua premiazione verrà presentato a Lerici, in anteprima nazionale, il libro Estranei alla Terra, la prima raccolta poetica in italiano quasi completa del cardinale de Mendonça edita da Crocetti.

La cerimonia, aperta al pubblico, si svolgerà dalle ore 17.30 presso Villa Marigola di Lerici che negli ultimi trent'anni ha visto premiare le eccellenze della poesia italiana e internazionale. Dopo i saluti istituzionali di Maria Luisa Inversini, prefetto della Spezia, dei sindaci di Lerici Leonardo Paoletti e della Spezia Pierluigi Peracchini, di mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo della diocesi della Spezia, di Bernardo Futscher Pereira, ambasciatore del Portogallo in Italia e di Pier Gino Scardigli, presidente del premio LericiPea Golfo dei Poeti l'intervento del di Alessandro Zaccuri sulla raccolta poetica di José Tolentino Calaça de Mendonça.

Queste le motivazioni del premio: "La poesia di José Tolentino rappresenta da anni un caposaldo della più recente poesia lusitana, erede di una grande tradizione poetica contemporanea da Pessoa a Eugenio De Andrade, di cui Tolentino fu anche buon amico. Dal libro di esordio di Os dias contados (1990) al recente Introdução à Pintura Rupestre (2021) Tolentino ha declinato in modo originale la propria esperienza poetica, con frequenti osservazioni sul significato e l'identità del fatto poetico, come nella breve prosa "Una poesia non conquista la purezza che affascina il mondo. Una poesia abbraccia precisamente l'impurezza che il mondo ripudia". Ossimoro, paradosso, acume metaforico sono gli strumenti di una poesia di meditazione e anche di provocazione, che si esprime in modi spesso spiazzanti, e reclama solitudine e silenzio, in connessione all'annodo di un pensiero poetante di suggestiva espressione, fuori da schemi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA