Incendio in abitazione, feriti tre anziani

Tre feriti e una abitazione inagibile sono il bilancio di un violento incendio che ai e' sviluppato la notte scorsa a Lumarzo (Genova). Per cause in via di accertamento le fiamme si sono sviluppate al piano terra di una palazzina dove vivevano tre anziani di 88 e 92 anni e una badante che ha dato l allarme Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Genova , le ambulanze della Croce Rossa di Cicagna e Gattorna oltre al personale del 118. Gli anziani sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati trasportati a scopo precauzionale al San Martino di Genova Le fiamme hanno semi distrutto l abitazione e danneggiato un immobile vicino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA