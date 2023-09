Fiom denuncia, solo 1 turbina ad Ansaldo E. in ultimo semestre

Ansaldo Energia nell'ultimo semestre è riuscita ad aggiudicarsi solo uno dei diciotto ordini di turbine a gas firmati dai principali gruppi mondiali. Lo denuncia la rsu Fiom Cgil in un volantino sottolineando che "il mercato delle turbine e gas c'è ma Ansaldo Energia si deve svegliare". "Negli ultimi 6 mesi la situazione nel mercato delle turbine a gas dei principali gruppi mondiali è la seguente: General Electric ha firmato e acquisito 6 turbine in Grecia, Cina e Brasile, 6 anche Siemens Energy 6, 5 Mitsubishi Power in Giappone e Uzbekistan e Ansaldo Energia una turbina in Germania".

"Il cliente che ha firmato l'esclusiva con Ansaldo, però, deciderà se costruire l'impianto non prima del 2025 solo se riceverà tutti i permessi necessari, condizionati dalle future normative sulle turbine a gas e idrogeno", ricorda il sindacato.





