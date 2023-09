Federazione del mare, Mattioli 'più moderna con nuovo statuto'

"Grazie ad una profonda revisione del nostro statuto diamo maggiore concretezza a un'idea moderna della blue economy che, interpretando le esigenze del cluster marittimo raccoglie le sfide in questo momento molto complesso e di grande instabilità, non dimenticando il percorso iniziato nel 1994 ma con strategie e progettualità per il mare più forti al servizio del territorio".

Il prsidente della Fderazione del mare Mario Mattioli annuncia così l'approvazione del nuovo statuto, che ha l'obiettivo di rendere più efficace l'azione dell'associazione e rafforzare la rappresentanza di tutta l'economia marittima in Italia e all'estero. "Non un semplice maquillage - conclude Mattioli - ma una vera ristrutturazione per rispondere meglio alle esigenze del settore e del Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA