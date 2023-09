Difesa Tirreno Power, le consulenze ignoravano i fatti

Penultima udienza, dedicata alla difesa questa mattina in tribunale a Savona per il processo Tirreno Power, nel quale sono a giudizio con l'accusa di disastro ambientale e sanitario colposo 26 tra manager ed ex manager della centrale elettrica di Vado Ligure (Savona). I gruppi a carbone nel frattempo sono stati chiusi, l'azienda lavora con i gruppi a metano e una parte delle aree è stata riconvertita.

"Nel corso delle udienze è stato accertato che i limiti di emissione sono sempre stati rispettati - è la tesi dell'azienda -. Di fronte a questa evidenza di pieno rispetto della legge, l'accusa ha sostenuto che bisognava invece attenersi alle Bat (migliori tecnologie disponibili), indicazioni che non avevano alcun valore di norma e che peraltro erano già state considerate nell'autorizzazione rilasciata alla centrale dal ministero dell'Ambiente".

L'azienda ha inoltre sostenuto che "la qualità dell'aria a Savona è sempre stata tra le migliori d'Italia", senza mai, secondo i dati ufficiali di Arpal, superare i limiti per nessun inquinante, e che dopo la chiusura dei gruppi a carbone "l'aria a Savona è rimasta sostanzialmente uguale, fatto che già dovrebbe portare a tutte le risposte. Anche la frequenza delle patologie considerate nel processo, confrontata prima e dopo la chiusura della centrale, non ha rivelato alcun miglioramento".

E' "un processo fondato su consulenze orientate a costruire responsabilità, ignorando i fatti: si sono dimostrate così deboli che lo stesso pubblico ministero ha affermato nella scorsa udienza che se si fosse dovuto basare su quelle avrebbe chiesto l'archiviazione" ha concluso l'azienda. Il processo era iniziato il 31 gennaio 2019. Martedì prossimo si svolgerà l'udienza conclusiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA