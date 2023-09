Teatro Garage, per la nuova stagione 55 spettacoli in cartellone

Un programma ricco e variegato quello del Teatro Garage presentato ufficialmente oggi che prenderà il via venerdì 6 ottobre prossimo. In calendario 55 spettacoli all'insegna della comicità, dell'improvvisazione, delle giovani eccellenze teatrali e del teatro per famiglie e bambini. "Qualità, ricchezza e varietà: queste sono le parole che riassumono la nuova stagione del Teatro Garage alla Sala Diana - hanno spiegato la presidente Daniela Deplano e la curatrice della rassegna Maria Grazia Tirasso -. Il cartellone conta oltre 50 spettacoli pensati per accontentare i gusti di un pubblico ampio e variegato: drammaturgia, commedia, musica, improvvisazione, teatro dialettale e una rassegna per bambini e famiglie. Continua anche quest'anno la collaborazione con tante compagnie emergenti provenienti da tutta Italia, perché nel nostro teatro i giovani attori sono sempre i benvenuti. Si rinnova anche la sinergia con altri teatri liguri, con i quali per tutta la stagione "scambieremo" gli spettacoli a rotazione".

Due le rassegne previste: la rassegna "G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali" e la "Ti racconto una fiaba" oltre ai confermati progetti "Spirali" e "Da Salotto". Non mancherà il particolare spettacolo di capodanno domenica 31 dicembre con Marco Rinaldi, comico genovese e membro del collettivo Bruciabaracche, con un nuovo originale spettacolo dal titolo "Lo spettacolo lo fate voi", durante il quale sarà il pubblico a decidere quali personaggi l'attore dovrà impersonificare. "Teatro Garage è un protagonista della vita artistica di Genova e della Liguria, oltre ad essere da oltre trent'anni un presidio culturale per il quartiere di San Fruttuoso: come ente istituzionale, siamo più che orgogliosi di poterlo sostenere - ha detto Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria -. La stagione teatrale 2023/24 sarà ricca, varia e adatta a spettatori di tutte le età e di tutti i gusti, dando spazio agli artisti emergenti e ai giovani attori, a concerti, spettacoli comici e anche a tante attività formative per i più piccoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA