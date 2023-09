Opposizione raccoglie firme contro Cpr a Ventimiglia

Una raccolta firme contro l'apertura di un Centro per il rimpatrio (Cpr) a Ventimiglia è stata promossa dalla lista civica Ventimiglia Progressista, di cui fanno parte Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi e gruppo civico. "Dopo l'annuncio del ministro dell'Interno Piantedosi sulla possibile realizzazione, proprio a Ventimiglia, di uno dei nuovi Cpr previsti nel Decreto Sud - spiega a nome del gruppo l'ex candidato sindaco Maria Spinosi - lanciamo un appello alla mobilitazione a tutte le associazioni, alla società civile, ai privati cittadini che intendono opporsi". Per la Sinistra cittadina i Cpr "sono di fatto dei centri di detenzione, luoghi dove la condizione delle persone trattenute è disumana e degradante come sentenziato di recente anche dalla nostra Corte di Cassazione: utilizzo incontrollato di psicofarmaci, oppressione, autolesionismo, morte".

"Da un lato - aggiunge Spinosi - il governo si rimangia tutto ciò che aveva promesso e non riesce a incidere a livello internazionale nel far valere le richieste dell'Italia e dall'altro l'amministrazione comunale guidata dal sindaco della lega Flavio Di Muro continua a non voler gestire il fenomeno migratorio, mostrando i muscoli in ogni circostanza e preoccupandosi solo dell'aspetto repressivo". La raccolta di firme si terrà il sabato mattina in un gazebo allestito in via della Repubblica a Ventimiglia.



