Salone Nautico, per Stella 'affari oltre le aspettative'

"Molto apprezzato per il layout ma anche per gli affari". Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, stila il primo bilancio, positivo, del 63 esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, alla vigilia della conclusione. "Il mercato sta andando più che bene - dice - e questo Salone ha confermato le aspettative degli imprenditori ed è andato anche oltre: contratti firmati, portafogli orrdini che si ampliano anche con questa edizione del Salone. Vuol dire che la fase espansiva dell'industria nautica continua. Si sono riconfermati segnali positivi, al momento non si vedono rallentamenti, neanche nel mercato domestico". La novità principale di quest'anno del Salone, i canali del nuovo Waterfront disegnato da Renzo Piano che hanno significato oltre ad una scenografia più suggestiva nuovi spazi in acqua per le barche è stata promossa. "Gli espositori sono soddisfattissimi del nuovo layout espositivo che in questi giorni di bel tempo ha agevolato le prove in mare, la visita degli stand e delle imbarcazioni - continua Marina Stella - il pubblico è riuscito a defluire meglio dalle banchine. E comunque anche nei primi due giorni con il maltempo, le visite ai brand e agli espositori ci sono state". L'arrivo di numerosi ministri e del presidente del Consiglio a visitare il Salone? "Gli espositori sono contenti di questa grande attenzione istituzionale, perché quello del Nautico è un momento importante per il nostro settore, un momento di business per chi lavora tutto l'anno per avere qui i propri dealer e clienti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA