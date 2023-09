Rapalloonia, torna a Rapallo mostra internazionale cartoonists

Torna a Villa Queirolo a Rapallo l'appuntamento con Rapalloonia, la mostra Internazionale dei cartoonists giunta ormai alla sua 48ma edizione, che nel fine settimana di apertura vedrà la presenza di 53 autori di fumetti tra cui Cavazzano, Faraci, Milazzo e Ortolani.

Dal 30 settembre all'8 ottobre appassionati e semplici curiosi potranno immergersi nel mondo dei fumetti e festeggiare un importante traguardo: il trentesimo anniversario del premio U Giancu che viene consegnato durante la Cena dei Cartoonist, storica cena riservata agli autori che si svolge durante la manifestazione e che si tiene presso il ristorante U Giancu, in località San Massimo a Rapallo, le cui sale sono letteralmente tappezzate da disegni e tavole originali di alcuni dei più grandi fumettisti italiani ed internazionali.

Per l'occasione è stata allestita una mostra dedicata ai grandi maestri del fumetto Il genio dei maestri - 30 anni di premio U Giancu proporrà tavole originali dei grandi autori protagonisti a Rapallo del premio da Galep e Altan (i primi premiati), passando per Milo Manara, Hugo Pratt, Giorgio Cavazzano, Paolo Eleuteri Serpieri, Sergio Toppi, Lorenzo Mattotti, Ivo Milazzo, Luciano Bottaro, Romano Scarpa, Mort Walker e molti altri.



