Questioni di cuore, campagna Alisa malattie cardiovascolari

Il cuore al centro dell'attenzione per la Giornata mondiale che si celebra ogni 29 settembre con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Regione Liguria, in collaborazione con Alisa, ha dedicato a questo tema una delle 10 puntate della campagna di comunicazione "Pronto? Sono Carla" che vede protagonista Carla Signoris: l'attrice genovese, in un videoclip da un minuto, sarà al telefono con un amico per ricordargli l'importanza di adottare corretti stili di vita per prevenire le malattie cardiovascolari.

"Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall'entità dei fattori di rischio - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - Si tratta di un elemento che aumenta con l'avanzare dell'età, pertanto non esiste il rischio zero. Tuttavia, è possibile ridurre quello cardiovascolare abbassando il livello dei fattori modificabili attraverso lo stile di vita sano come smettere di fumare, seguire una alimentazione sana, svolgere attività fisica e controllare il peso".

Nell'occasione, il Galliera, in collaborazione con il Comune di Genova, ha organizzato per il 29 settembre il quinto incontro del ciclo "La Salute in Comune" dal titolo "Questioni di cuore", che si terrà presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alle ore 17.

Asl4 ha incentrato il programma di iniziative sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella popolazione femminil. Oltre a esami e colloqui, il calendario include il convegno aperto alla cittadinanza, dal titolo "Il cuore delle donne: l'importanza della prevenzione cardiovascolare", che si svolgerà mercoledì 27 settembre, dalle 17 alle 19, all'auditorium dell'Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo (via San Pietro, 8 - piano terra).



