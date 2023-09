L'emancipazione della donna, ecco Le femmine di Sem Benelli

Va in scena 'Le femmine di Sem Benelli', nuova produzione del Teatro Gag a Palazzo Ducale domani, uno degli spettacoli di chiusura del Dubbing Glamour Festival per la celebrazione del Centenario di Warner Bros.

Dalla vasta letteratura di Sem Benelli e dell'epoca, emerge il ritratto di una condizione femminile forzata dalle condizioni del tempo, che si associano alla figura della femme fatale seducente e inaccessibile, come in ritratti sintetici o sineddochici. E così il tema del sesso viene affrontato capillarmente, se ne affollano le menti, nell'incredulità letteralmente sospesa già dal Manuale di seduzione di Marinetti, ambasciatore e portavoce del governo fascista che considera il gentil sesso inferiore. La pericolosità della seduzione sembra basata su un duplice fenomeno di attrazione e repulsione. È qui che tra le 'vere madri italiane' glorificate da Mussolini e gli 'orinatoi di carne' (Giovanni Papini), la modernità insinua un terzo tipo di donna, minoritario in termini numerici, ma dominante nel cinema, nel doppiaggio, alla radio e sulle riviste femminili, che era libera, disinibita ed elegante. La 'donna di tipo tre', (U.

Notari, 1929) "nuova creatura di sesso femminile, frutto diretto della macchina". Qualunque sogno di emancipazione dai ruoli sociali degli anni Dieci scompare, ma sarà la testimonianza di Sem Benelli a tirare le conclusioni e fugare ogni dubbio. Gli attori provenienti dal Teatro Piccolo di Milano e dal Teatro Biondo di Palermo, bravissimi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA