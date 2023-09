In 3 mesi Guardia costiera soccorre 500 natanti e 1700 persone

Quasi 500 natanti e 1700 persone soccorsi durante l'estate dalla Capitaneria di porto nel corso dell'operazione Mare sicuro. I dati sono stati presentati in occasione del Salone nautico dal comandante generale delle Capitanerie di porto, l'ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. L'attività, che va avanti da oltre 30 anni, vede impegnati tre mila donne e uomini del corpo, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, a presidio di otto mila chilometri di coste del nostro Paese, come pure il Lago di Garda e il Lago Maggiore.

I militari hanno effettuato 244 mila controlli e restituito 197.872 metri quadri di aree demaniali illecitamente occupate.

Per quanto riguarda invece la Liguria sono state soccorse 108 unità e tratte in salvo nel complesso 313 persone, tra cui diportisti, bagnanti e subacquei, 17.460 i controlli totali in materia di sicurezza della navigazione, strutture balneari, pesca e ambiente. Negli ultimi tre anni il numero dei soccorsi alle unità da diporto ha registrato una diminuzione costante.





