Calcio: Genoa contro la Roma senza Martin, Messias in recupero

Il Genoa è tornato al lavoro oggi al Signorini in vista del posticipo del turno infrasettimanale che vedrà la squadra di Gilardino sfidare al Ferraris la Roma, giovedì prossimo. Il tecnico rossoblù non potrà contare sull'esterno sinistro Martin, espulso a Lecce, al suo posto ritroverà una maglia da titolare quasi sicuramente Vasquez, ma ha ritrovato Messias che ha ripreso a lavorare con il gruppo.

Buone notizie anche da parte di Vogliacco, infortunatosi poco prima dell'esordio in campionato, sempre più vicino al rientro tanto da aver svolto una parte della seduta con i compagni. Già superata nel frattempo quota trentamila spettatori quando mancano ancora tre giorni alla gara.



