Auto urta impalcatura mobile, ferito operaio

Singolare incidente sul lavoro stamani a Pegli. Un'auto che passava in via Niccoloso da Recco ha urtato un trabattello, un'impalcatura mobile sulla quale cui un operaio stava lavorando. L'uomo è caduto. Sono intervenuti prima gli agenti di Polizia locale poi gli uomini del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell'incidente. Anche l'ufficio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl 3 ha inviato propri ispettori. Il 118 ha inviato l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde che ha trasportato l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo. L'auto è scappata e ora il conducente viene cercato dalla polizia locale. Le condizioni dell'operaio, ricoverato al Villa Scassi , si sono aggravate..





