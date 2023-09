Salone Nautico, il ministro Zangrillo in visita

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo è stato oggi in visita al Salone Nautico internazionale di Genova. Una visita privata, 'guidata' dal presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi. "Sono venuto al Salone Nautico di Genova per ammirare le eccellenze del made in Italy di un settore simbolo del rilancio della nostra economia - ha commentato -. Il mare rappresenta una delle infrastrutture strategiche del Paese di cui dobbiamo essere davvero orgogliosi". Nei giorni scorsi erano arrivati a Genova sui pontili del Salone la premier Giorgia Meloni e altri esponenti del Governo, tra i quali i ministri Matteo Salvini, Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Adolfo Urso.



