Buon pareggio della Sampdoria a Parma, decisivo Stankovic

Buon pareggio per la Sampdoria che va a prendersi un punticino nella trasferta più difficile, in campo della capolista Parma, e acquista morale. Finisce 1-1 al Tardini grazie anche alle parate dell'estremo difensore blucerchiato Stankovic, autore di almeno due interventi super nel primo tempo sulle conclusioni di Benedyczak e Sohm. La Sampdoria è andata in vantaggio con Pedrola, terzo gol in campionato, che mette a sedere Coulibaly e batte con un tiro preciso il portiere avversario Chichizola al 19' del primo tempo.

I liguri sorridono ma devono fare i conti con la reazione forte della squadra di Pecchia che sfiora il pareggio al 9' della ripresa con la conclusione di Bernabé ma ancora una volta Stankovic risponde presente con bravura. Ma nulla può al 37' davanti all'intervento ravvicinato di Circati che sfrutta al meglio un errore in marcatura di Murru.



