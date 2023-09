A Sanremo rinasce la Posidonia con la rete bio e 2mila talee

Il progetto di riforestazione delle praterie di posidonia oceanica nel Mar Ligure, Sealife care Posidonia restoration 2023, presentato lo scorso giugno in occasione della 70 esima Rolex Giraglia, nella giornata mondiale degli oceani, è già partito operativamente. A settembre a Sanremo è iniziato il lavoro: cento metri quadrati di biostuoie di cocco sopra ad una rete metallica stese e sparse sul fondale a 12 metri di profondità, su cui sono state trapiantate, una ad una, 2.200 talee di posidonia, a creare una decina di aiuole, per iniziare la riforestazione.

"Abbiamo individuato a Sanremo la zona bisognosa di questo intervento, abbiamo tagliato e trasferito in mare le biostuoie, la seconda fase è stata cercare i fasci di posidonia da trapiantare, già eradicati sul fondo, strappati da una mareggiata o da ancoraggi incontrollati, li abbiano recuperati, portati in barca e ripuliti per renderli adatti all'inserimento nelle reti che è stata l'ultima fase" spiega Monica Montefalcone, ecologa dell'Università di Genova che ha realizzato il progetto con l'International school for scientific diving, Confindustria Nautica, Yacht club italiano e il centro Europe Direct Genova e oggi nella cornice del Salone Nautico Internazionale di Genova ha presentato con i partner l'operazione realizzata.

L'obiettivo è ricreare una piccola prateria che nel tempo potrà ridare vita ad una prateria vera e propria. "Fra novembre e dicembre effettueremo il primo monitoraggio per verificare se le piante che abbiamo inserito fra le maglie di queste reti sono capaci di resistere in loco, far nascere le radici e ancorarsi" ha aggiunto Montefalcone. "La posidonia ha una serie di funzioni ecologiche sottacqua e per questo è riconosciuto fra gli habitat prioritario a livello europeo, produce ossigeno, stocca il carbonio, ha una funzione di nursery per tutti i pesci, rallenta l'erosione costiera e protegge le spiagge oltre a rigenerarle" ha sottolineato Donatella Bianchi presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.



