A Paglieri e Dellavite il Premio letterario Casinò Sanremo

Lo scrittore genovese Claudio Paglieri con "Il Conte Attilio" (Giunti), per la sezione Narrativa, e il segretario generale della Curia di Bergamo, monsignor Giulio Dellavite, con "Elogio della normalità" (Mondadori), per la sezione saggistica, sono i vincitori del decimo Premio letterario internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Il Gran Trofeo premio alla carriera è andato al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Pupi Avati, mentre i due Gran Trofei alla Saggistica sono stati aggiudicati a Carlo Micciché e Marina Valensise.

"Il decennale di un premio - commenta il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo - con il suo ricco albo d'onore, sancisce l'impegno profuso per creare un momento culturale capace di aggregare grandi scrittori, saggisti e appassionati cultori dell'arte dello scrivere, di farli confrontare su valori comuni". Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, amministratore pubblico ed editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli anni '80 del secolo scorso, sostenne la nascita de "I Martedì Letterari, come prosecuzione de "I Lunedì letterari" di Luigi Pastonchi.



