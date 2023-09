Toti in barca alle Millevele, 'bella giornata di sport'

"Oggi celebriamo una bella giornata di sport e mare con la Millevele, una tradizione di grande rilevanza sportiva per Genova e tutta la Liguria: oltre ad essere un appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati di vela, che possono gareggiare godendosi la meravigliosa vista delle nostre coste, offre anche a chi rimane a terra una splendida occasione per osservare il mare costellato di centinaia di vele, un colpo d'occhio davvero unico". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che oggi ha preso parte come passeggero alla "Millevele Iren" 2023.

"Quest'anno la regata si inserisce inoltre nella cornice di un Salone Nautico che, consacrato dalla visita di ieri del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha tutte le carte in regola per incassare un ottimo successo di pubblico, dopo l'apprezzamento già manifestato dalle tante aziende della nautica che stanno prendendo parte alla manifestazione come espositori".



