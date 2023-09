Samp: Pirlo non vince ma non cambia 'Avanti con nostre idee'

Obiettivo: voltare pagina dopo un inizio col freno a mano tirato per una Sampdoria con appena 2 punti in classifica in cinque gare. La sfida col Parma non è delle più semplici per dare una sterzata, ma Pirlo ci prova puntando ancora sulle proprie idee: "Bisogna sempre cercare di portare in campo le proprie idee. La nostra volontà è sempre stata quella di creare una squadra che possa giocare dall'inizio, costruendo dal basso perché oltre che essere più bello da vedere, è importante per trovare gli spazi in avanti quando la squadra ti viene a 'prendere'".

Dopo la sconfitta interna con il Cittadella, la terza consecutiva in casa, Pirlo riparte con la linea difensiva a quattro dove non ci sarà ancora il giovane Facundo Gonzalez, prelevato in estate dalla Juve: "Lo vedremo presto perché è un ragazzo intelligente con tanta voglia di dimostrare il suo valore ma deve imparare alcune situazioni e mettere dentro un po' di fisicità", spiega il tecnico blucerchiato. Quindi avanti col 4-3-3 con La Gumina attaccante centrale supportato da Pedrola e Borini sulle corsie laterali. Mentre nel secondo tempo ci potrebbe essere spazio per De Luca ed Esposito che finalmente stanno bene: " Verranno con noi a Parma avremo qualche soluzione in più a gara in corso. Non avranno tanti minuti nelle gambe, ma è importante che abbiano recuperato e sicuramente potranno darci una mano". A centrocampo si va verso le conferme di Kasami e Verre mentre in cabina di regia Yepes potrebbe essere preferito a Ricci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA