Rixi eletto per acclamazione segretario della Lega Liguria

Il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi è il primo segretario della Lega Liguria per Salvini Premier, rieletto per acclamazione dal congresso regionale del partito dopo averlo guidato dal 2015 ai tempi della Lega Nord prima come segretario poi come commissario.

Circa 730 i delegati aventi diritto al voto arrivati da tutta la Regione al centro congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, presente il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, tra gli ospiti il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci. "La mia indicazione è di 'aprire' il partito il più possibile, perché la Lega è destinata a governare Genova, la Liguria e il Paese a lungo", ha detto Salvini.

"Voglio continuare il lavoro fatto negli anni e a investire sulla Liguria, come Lega dobbiamo rappresentare l'elemento portante della coalizione di centrodestra", commenta Rixi annunciando di voler puntare in particolare sui giovani e la società civile.

Il direttivo regionale - eletto anch'esso per acclamazione - sarà composto da Alessio Bevilacqua, Paolo Cenedesi, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessandro Piana, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani. Nel corso del congresso sono stati eletti anche una cinquantina di delegati per il prossimo congresso nazionale della Lega.



