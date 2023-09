Petizione all'Ue per Parco nazionale Portofino con 7 Comuni

Una petizione al Parlamento europeo per chiedere l'allargamento almeno a 7 comuni del costituendo Parco nazionale di Portofino, anziché a 3 come indicato dalla Regione e accettato dal ministero, una perimetrazione che conferma i confini dell'attuale parco regionale (circa 1500 ettari compresa l'area marina protetta).

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin aveva annunciato nelle scorse settimane che il Governo varerà a breve un decreto per ridurre l'area che un atto dell'allora ministro Roberto Cingolani fissava a 11 Comuni (5363 ettari). La proposta a 7 (2940 ettari) è quella che piace ad Anci che vorrebbe inserire anche l'area marina protetta.

La proposta è stata lanciata questa mattina dall'europarlamentare 5Stelle Maria Angela Danzì intervenuta a una manifestazione organizzata da Pd, M5s e vari comitati ambientalisti per chiedere che l'istituzione del parco nazionale di Portofino tenga conto di un territorio più ampio e che vengano inseriti anche Rapallo, Zoagli, Chiavari e Coreglia oltre a Portofino, Santa Margherita, Camogli.

Alla manifestazione, una camminata tra Rapallo e Santa Margherita Ligure fino alla sede dell'Ente Parco di Portofino, hanno partecipato circa 150 persone. «È una novità dell'ultima ora - confessa Ermete Bogetti, presidente del Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino, esponente di Italia Nostra ed ex magistrato della Corte dei Conti - studieremo il da farsi.

Sicuramente confermiamo la nostra volontà di scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, colui il quale dovrà firmare il decreto ministeriale di costituzione del "parchetto" a tre; ma che è anche garante della Costituzione in cui c'è scritto che dobbiamo garantire alle nuove generazioni un ambiente migliore di come lo abbiamo trovato».

Tra i partecipanti anche i parlamentari Valentia Ghio (Pd), Luca Pastorino (Pd), Luca Pirondini (5 Stelle) e il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi.



