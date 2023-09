Lo Spezia perde ancora, Alvini sotto esame

E' crisi profonda per lo Spezia di Massimiliano Alvini, che contro la Reggiana coglie la quarta sconfitta consecutiva mettendo a rischio la panchina del tecnico. Finisce 1-2 a Cesena, campo di casa per indisponibilità del Picco. Già dai primi minuti gli emiliani prendono in mano il pallino del gioco, forti della capacità di vincere tutti i contrasti e dei raddoppi sulle fasce. In particolare sulla destra da dove Portanova mette in area piccola (14') senza trovare la deviazione decisiva. Poco Spezia, solo un tiro di Verde centrale sul finale del tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa la Reggiana sblocca presto con Gondo, servito magistralmente da Pieragnolo (50') nell'area piccola per il più facile dei colpi di testa. I bianchi alzano il ritmo ma non creano pericoli e così Portanova questa volta trova fortuna sul suo ennesimo affondo a destra: c'è ancora Gondo (82') per il raddoppio. Nel finale del recupero Pio Esposito accorcia da calcio d'angolo, ma ormai non c'è più tempo. Alvini ha le partite contro Brescia e Pisa per mettere qualche bullone a una panchina che scricchiola.



