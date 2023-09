Treni storici alla riscoperta dell'entroterra ligure

Un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'entroterra ligure a bordo di due treni storici collegherà Genova a Ronco Scrivia sabato 30 settembre e a Rossiglione domenica 1 ottobre, protagonista di entrambi i convogli la locomotiva elettrica E 636 progettata nel 1937 e le carrozze della serie 45.000 progettate nel 1959. L'iniziativa è stata organizzata da Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS.

"Un'occasione unica per fare una gita fuori porta nel nostro meraviglioso entroterra utilizzando un mezzo sicuramente diverso. Per chi non è più giovanissimo sarà anche l'occasione per tornare indietro con la memoria e fare un tuffo nel passato", commenta l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

A Rossiglione l'arrivo del treno verrà accolto da figuranti in abiti d'epoca e, oltre alla mostra mercato di prodotti tipici locali, sarà possibile partecipare alla 44/ma Sagra della Castagna, con la degustazione delle castagne cotte nelle tradizionali padelle giganti a partire dalle ore 14. A partire da domani, sabato 23 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti in tutti i canali di vendita ufficiali Trenitalia.





